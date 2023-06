Marco Mengoni, sold out il tour negli stadi 2023: «Siate liberi di essere voi stessi»

È in quel di Padova che si conclude il countdown del tour ‘Marco negli Stadi 2023’. Mengoni, dopo aver assaggiato San Siro e l’Olimpico un anno fa, attraversa l’Italia con un calendario già sold out. E la cavalcata da nord a sud si concluderà esattamente al centro, a Roma, con una festa al Circo Massimo il 15 luglio. Lo show, che nella sua ossatura riconferma lo spettacolo portato in scena nell’estate scorsa, è una produzione che nulla ha da invidiare all’estero. Si aggiunge, dal punto di vista scenografico, l’elemento del prisma, che fa da collante definitivo con il progetto ‘MATERIA’ e diventa elemento di connessione e condivisione totale con il pubblico. Proprio alla platea, Mengoni si rivolge a inizio spettacolo con un invito che è anche un augurio. “Non ho molte pretese – dichiara – vi chiedo solamente di sentirvi liberi, come siamo nati d’altronde. Questa sera potete permettervi di fare quello che volete: cantare, ballare, sudare. Siate voi stessi”. Crediti Ufficio Stampa