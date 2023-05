Mare Fuori 4, paura per un'attrice per la folla di fan. Critiche sui social: «Se la tirano. Hanno preferito andarsene invece di salutare»

Sono da poco iniziate le riprese della quarta stagione di Mare Fuori e come prevedibile i fan si sono radunati a Napoli dove è stato allestito il set. Il cast della fortunata serie forse non si aspettava un’accoglienza simile e c’è stato qualche attimo di panico. L’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, nelle stories ha condiviso il video di un’attrice di Mare Fuori che vedendo la grande folla di ammiratori dice al proprio autista: “Corri corri, hai chiuso i finestrini?”. Reazione, questa, che a molti fan non è piaciuta perché interpretata come segno di maleducazione verso chi ha aspettato per ore anche solo per un saluto da parte dei propri beniamini. E sui social c’è chi scrive: “Insomma oggi scopro che gli attori di Mare Fuori se la tirano perché davanti ad una folla sclerata che si butta e sbatte sulle macchine hanno preferito andarsene invece di abbassare il finestrino per salutare i fan con la manina". Foto: Ufficio Stampa Fosforo Music: Korben