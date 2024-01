Massimiliano Varrese, la discussione a cuore aperto con Greta Rossetti scatena la polemica: «Lo sterco rimane sterco»

Stanno facendo discutere alcune affermazioni di Massimiliano Varrese che, nella casa del Grande Fratello, ha trovato una serie di parole non certo felici nei confronti di una sua coinquilina, nei confronti della quale ha fatto dei paragoni decisamente proprio carini, arrivando a parlare di puzza e di escrementi. Riferimenti molto gravi, i suoi, che non hanno tardato ad indignare tutto il popolo dei telespettatori del reality show di Casa Mediaset. Ma cosa avrà detto di tanto grave Massimiliano? E, soprattutto, a chi erano rivolte quelle parole e cosa succederà adesso al Guru del programma? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB