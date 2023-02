Masterchef, Antonino Cannavacciuolo insegna ai concorrenti a "suonare" con le pentole

EMBED

È uno dei cavalli di battaglia di Antonino Cannavacciuolo: le pentole e gli strumenti di cucina devono suonare. Lo ha ripetuto anche negli episodi di ieri (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), con il duo di questa edizione di MasterChef Italia, The Ardos Edoardo e Leonardo. Durante la prova in esterna i due erano divisi nelle due brigate, quindi non potevano duettare come sempre e ognuno dei due era impegnato in un assolo. Edoardo, incitato da Chef Antonino, ha provato ad accennare un pezzo ma il risultato non è stato particolarmente apprezzato. Allo stesso modo, Antonino non era troppo soddisfatto dalla sinfonia delle pentole e delle coppe di cucina che emergeva dal lavoro di Edoardo: con un solo, semplicissimo gesto, gli ha dimostrato come si fa per far “suonare” gli strumenti.