Masterchef, Antonino Cannavacciuolo provoca Bruno Barbieri: «Nano malefico». La reazione dello chef

Nemmeno il tempo di iniziare ed ecco qui la dichiarazione di intenti del nuovo MasterChef Italia: mai dare nulla per scontato. Negli episodi trasmessi ieri, su Sky e in streaming su NOW (e sempre disponibili on demand), mentre Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli celebrano, trepidanti, la partenza della sfida ufficiale della neonata Masterclass, Bruno Barbieri si apparta a meditare sul suo imminente coup de théâtre: lascia i due colleghi sul palco, con lui a “spiare” la gara dalla regia. Ma i due non potevano rimanere da soli: «Mando al posto mio uno più cattivo di me», sentenzia Chef Bruno, riferendosi al temutissimo Iginio Massari, il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, autentico spauracchio in tutte le edizioni di MasterChef Italia.