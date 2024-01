Medio Oriente, Corte Aia: «Israele adotti misure per prevenire genocidio a Gaza»

(Agenzia Vista) Olanda, 26 gennaio 2024 La Corte internazionale di giustizia non ha ordinato a Israele il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza ma ha affermato che "Israele deve adottare misure in suo potere per prevenire e punire l'incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio, in relazione ai membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza". È quanto ha annunciato la giudice Joan Donoghue, che presiede la Corte con sede all'Aia, nella sentenza preliminare del caso di genocidio intentato dal Sudafrica nei confronti di Israele. Fonte video: UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev