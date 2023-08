Meloni: «A Caivano per rispondere a invito di Don Patriciello, un uomo straordinario che ringrazio»

(Agenzia Vista) Caivano, 31 agosto 2023 “Grazie a tutte le persone che hanno coadiuvato questa giornata. Una presenza importante che vuole raccontare qualcosa di importante. Siamo venuti qui per diverse ragioni. La prima era rispondere all’invito di padre Patriciello. Un uomo straordinario che voglio ringraziare per l’invito, l’accoglienza e i consigli. Ma soprattutto per il lavoro quotidiano”, le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in seguito alla sua visita a Caivano./Immagini Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev