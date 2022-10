Meloni da Vox: «Noi realisti non populisti. Europa riprenda il controllo del proprio destino»

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2022 "Ma la questione dell'energia non è l'unica, perché dal cibo alle materie prime ci siamo riscoperti deboli. Quando noi conservatori abbiamo denunciato gli errori di un'Europa che ha affrontato questioni secondarie che non le corrispondevano invece delle grandi questioni strategiche, non lo abbiamo fatto perché eravamo populisti o nemici dell'Europa, lo abbiamo fatto perché eravamo lucidi. E la storia ci ha dato ragione. Per questo, oggi più che mai, la grande sfida che dobbiamo affrontare è quella di un'Europa capace di riprendere il controllo del proprio destino, di avere un ruolo strategico", le parole di Giorgia Meloni in collegamento a un evento di Vox. / Vox Espana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev