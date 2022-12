Meloni: «Presidenzialismo è una delle mie priorità»

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2022 "E' una delle mie priorità e mi do come obiettivo in questa legislatura di riformare le istituzioni e credo che si possa solo fare bene all'Italia", le parole di Meloni in conferenza stampa. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it