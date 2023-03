Meloni scherza in India: Modi leader più amato, magari collaborazione porta a stesso consenso

(Agenzia Vista) India, 02 marzo 2023 "Il Primo Ministro Modi sa che può contare sulla collaborazione italiana a 360 gradi per la riuscita del prossimo G20 e che può contare sul nostro Governo, credo che ci sia un grande lavoro da fare e che questo non mi porti a raggiungere il consenso del ministro Modi", le parole di Meloni nel corso della conferenza stampa in India. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev