Meloni: «Se l'Ucraina fosse caduta il mondo sarebbe più insicuro»

(Agenzia Vista) Reykjavik, 16 maggio 2023 "Il popolo ucraino non sta difendendo solo la sua patria ma i valori fondanti dell'identità europea. Se l'Ucraina fosse capitolata in pochi giorni, noi oggi vivremmo un mondo molto più insicuro. Non vivremmo una realtà di pace come racconta una cinica propaganda che scambia la parola pace con un'invasione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al summit dei capi di stato e di governo del Consiglio d'Europa, a Reykjavik. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it