Mestre, rissa furiosa in pieno centro fuori a una pizzeria. Raffica di pugni, passanti terrorizzati

"Ieri sera, mercoledì 17 agosto, l'ennesima rissa in via Mestrina a Mestre fuori alla pizzeria il Pomodoro". Si tratta della denuncia di un lettore inviata al Gazzettino. Il residente, che vuole mantenere l'anonimato, ha inviato un video di ciò che è accaduto ieri sera sotto la sua casa. Raffica di pugni tra due ragazzi in strada. I passanti terrorizzati intimano loro di fermarsi e dicendo di chiamare la polizia.