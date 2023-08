Michela Murgia, l'ultimo commovente messaggio prima di morire: la cosa più bella detta ai figli

Michela Murgia ci ha salutato all'età di 51 anni, lasciando in dono un ricco bagaglio letterario e umano. La scrittrice, affrontando con coraggio una malattia che l'aveva colpita da tempo, aveva recentemente condiviso con il mondo la sua lotta contro un carcinoma renale in stadio avanzato. Nei mesi scorsi, aveva rilasciato la sua ultima intervista, rilasciando un messaggio toccante ai microfoni di Simone Marchetti di Vanity Fair. In quell’occasione aveva dato voce ai suoi sentimenti più profondi, soprattutto riguardo al legame straordinario che condivideva con i suoi figli, concentrandosi particolarmente sull'affetto speciale che li legava. I suoi pensieri e le sue parole resteranno come un prezioso lascito, ispirando e commuovendo coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla attraverso le sue opere e la sua straordinaria umanità. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB