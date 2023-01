Migranti, blitz contro favoreggiamento: arresti in tutta Italia

(LaPresse) Maxi operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, con arresti e perquisizioni, in tutta Italia, nei confronti di esponenti di una organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina con proiezione transnazionale. Sono tre le misure cautelari eseguite: due tunisini sono finiti in carcere, un terzo è ai domiciliari. Più di 40 le perquisizioni in corso a carico di altrettante persone. Il blitz è partito da indagini connesse all'attentato al mercatino di Natale a Berlino, il 19 dicembre del 2016: 12 morti e oltre 50 feriti nell'attacco, rivendicato dallo Stato islamico.