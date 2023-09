Migranti, lo sfogo del vicesindaco di Lampedusa: «Siamo stanchi di accogliere, basta»

(LaPresse) "I lampedusani sono stanchi, basta! Da oggi basta! Non c'è più niente da dire, siamo stanchi di accogliere. Questa non è accoglienza, questa è una falsa accoglienza: non possono venire 200mila immigrati sull'isola". È lo sfogo del vicesindaco di Lampedusa, Attilio Lucia. Sull'isola continuano gli sbarchi e nell'hotspot, secondo gli ultimi dati della Croce Rossa Italiana, ci sono circa 2.500 persone. "Si devono dimettere, non sono stati capaci a prendere due navi, è da nove mesi che il sindaco lo dice. Un'altra neonata morta: sono trent'anni che muoiono persone e noi lampedusani l'abbiamo sempre detto. Gli scafisti hanno avuto sempre questa situazione in mano, sono loro che fanno morire le persone in acqua. Le devono aiutare nel loro Paese", prosegue il primo cittadino isolano.