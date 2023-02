Migranti, naufragio Crotone: cadaveri in mare

(LaPresse) Si aggrava sempre di più il bilancio del tragico naufragio di un barcone di migranti nel Crotonese, a Steccato di Cutro. Al momento almeno 43 i morti, decine i dispersi. I vigili del fuoco sul posto con le moto d'acqua. Il mare continua a restituire cadaveri: l'imbarcazione si è spezzata per via delle onde e del maltempo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE