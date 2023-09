Migranti, von der Leyen e Meloni a Lampedusa

EMBED

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono arrivate a Lampedusa. Sull'isola siciliana intanto continuano gli sbarchi e i residenti protestano per l'ipotesi tendopoli, smentita dalla Croce rossa italiana. Circa 1500 le persone presenti nell'hotspot secondo l'organizzazione di volontariato. La premier Meloni, nel frattempo, ha sentito per telefono il presidente francese Emmanuel Macron: intesa per un'azione congiunta nel Mediterraneo. La Germania, invece, ha riattivato l'accoglienza volontaria dei migranti dall'Italia.