Ministro Sangiuliano a Pompei: «Eccellenza dopo crolli, risorse per nuovi scavi»

(LaPresse) "Pompei è una grande eccellenza, si è concluso il progetto Pompei che ha ridato lustro a questo luogo dopo anni in cui abbiamo raccontato i crolli. Ora tutto questo non accade più ma noi non ci fermiamo, io sto provvedendo a finanziare nuove opere di scavo, nuovi miglioramenti dei servizio. Il treno è soltanto un inizio. Se va bene implementeremo il numero delle corse verso Pompei". Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano arrivando al sito archeologico di Pompei.