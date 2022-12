Miss Italia, Lavinia Abate è la vincitrice dell'edizione 2022

(LaPresse) Lavinia Abate è Miss Italia 2022. È stata incoronata dalla patron del Concorso, Patrizia Mirigliani, e dal presidente della giuria, Massimo Boldi, nel centro congressi multimediale dell'hotel Crowne Plaza Rome St. Peter's, in diretta sui canali social di Miss Italia. Seconda la sarda Carolina Vinci e terza Virginia Cavalieri, la finalista dell'Emilia Romagna. La 18enne studentessa romana è stata scelta dalla giuria dell'83esima edizione dopo essere arrivata alle finali del Concorso con il titolo di Miss Lazio e aver conquistato la fascia nazionale di Miss Eleganza. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE