Mondiali di calcio: l'Italia è fuori

(Lapresse) L'Italia è fuori dai Mondiali di calcio per la seconda volta di fila. La Macedonia del Nord ha battuto per 1-0 gli Azzurri nella partita valida per i Playoff Mondiali allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Il gol decisivo di Trajkovski al 92'. I nord macedoni affronteranno il Portogallo nell'atto finale dei Playoff. "Sono il primo responsabile. Sto soffrendo molto" ha detto Roberto Mancini che sul suo futuro ha precisato "Vediamo ora la delusione è troppo grande". Il presidente della federcalcio Gravina chiede al ct di restare.