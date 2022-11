Mondiali, Infantino: potete sopravvivere senza alcol

Presidente Fifa sul divieto di birra vicino agli stadi in Qatar

Roma, 19 nov. (askanews) - "Ci sono più di 10 'fan zone', dove più di 100.000 persone possono bere dell'alcol simultaneamente, 100.000 persone in qualsiasi momento. Penso, personalmente, che possiate sopravvivere senza bere alcol per tre ore al giorno": così Gianni Infantino, presidente della Fifa, in conferenza stampa, in merito al divieto di vendere birra e alcolici dentro e nei pressi degli Stadi durante i Mondiali in Qatar.