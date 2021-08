Montefalco, la ringhiera sull'Umbria: il particolare panorama che puoi vedere da qui

L’Umbria è ricchissima di borghi caratteristici, che offrono tanta storia e allo stesso tempo una vasta tradizione enogastronomica. Montefalco è senza dubbio una meta immancabile per chi voglia assaporare dell’ottimo Sagrantino: immersa nel verde di sterminati vigneti, il vino determina l’identità di questa zona definendola in modo netto e assoluto. L’incantevole borgo umbro si trova in una posizione geografica molto privilegiata che nel 1568 le è valso l’appellativo di ‘Ringhiera dell’Umbria’: nelle giornate più limpide il belvedere di Montefalco ci offre una panoramica a 360 gradi sulla valle sottostante; si possono ammirare scorci mozzafiato sulle valli del Clitunno, del Topino e del Tevere, e ancora Spello, Foligno, Perugia o Assisi (Foto: Shutterstock – Clip Video: Funweek – Music: “Memories” from Bensound.com)

