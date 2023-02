Morte Costanzo, mondo della politica e dello spettacolo alla camera ardente

(LaPresse) Politici, attori, personaggi della tv. In tantissimi si sono recati oggi alla camera ardente allestita per Maurizio Costanzo in Campidoglio a Roma. Il popolare giornalista e conduttore tv è morto ieri a 84 anni. Commossa la moglie Maria De Filippi accompagnata dal figlio adottivo Gabriele anche lui molto provato. "Perdiamo un grande giornalista e uno scopritore di talenti. Le mie prime apparizioni tv, da giovanissima, sono state con lui", le parole della premier Giorgia Meloni anche lei presente alla camera ardente. I funerali si terranno lunedì alle 15 alla Chiesa degli artisti in piazza del Popolo a Roma