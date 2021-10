(Agenzia Vista) Roma, 9 ottobre 2021 Questa è un'economia di morte in nome del profitto. A cosa serve andare nello spazio o occupare l'Afghanistan spendendo miliardi. La vita umana in questo sistema non vale più nulla" così l'attore e musicista Moni Ovadia a margine della protesta contro le morti sul lavoro in Piazza Santi Apostoli a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev