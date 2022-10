Morti sul lavoro, Mattarella: «Inaccettabili per Paese moderno»

(Lapresse) Il richiamo di Sergio Mattarella in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. "Un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica: lavorare non può significare porre a rischio la propria vita", afferma il capo dello Stato che aggiunge: "Bisogna sviluppare iniziative per la prevenzione". L'Anmil ha diffuso i dati dell'Inail in merito agli incidenti mortali sul lavoro in Italia che nei primi 8 mesi dell'anno sono stati 677, con una media di quasi tre vittime al giorno.