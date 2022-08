Morto il partigiano Mario Fiorentini, ecco quando disse: «Lega non è fascista, nasce dalla sinistra»

(Agenzia Vista) Roma, 09 agosto 2022 Si è spento all'età di 103 anni il partigiano Mario Fiorentini, simbolo della Resistenza. Ecco quando disse: "Salvini non è fascista. Ricordi però che la Lega nasce da due persone di sinistra. Io sono per unire, non per dividere". Fb Di Battista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it