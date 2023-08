Morto il sociologo Francesco Alberoni

Il sociologo e scrittore Francesco Alberoni è morto all'età di 93 anni. Era ricoverato da alcuni giorni presso il Policlinico di Milano a causa di problemi ai reni. Noto al grande pubblico per i suoi studi sui processi amorosi, fu autore del best seller 'Innamoramento e amore', pubblicato nel 1979 e tradotto in 25 lingue. Docente all'università di Milano, è stato rettore dell’Università di Trento dal 1968 al 1970 e ha collaborato a lungo con il Corriere della Sera.