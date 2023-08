Morto per arresto cardiaco il consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà, aveva 48 anni

(Agenzia Vista) Roma, 10 agosto 2023 È morto improvvisamente il consigliere di amministrazione della Rai Riccardo Laganà. Lo annuncia l'azienda. Nato a Roma nel 1975, perito industriale capotecnico in elettronica e telecomunicazioni ed esperto in linee di telecomunicazioni e impianti, nel luglio 2018 Laganà era stato eletto componente del cda dall'assemblea dei dipendenti della Rai, ruolo in cui era stato confermato a giugno 2021. "L'improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per tutta la 'sua' Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel consiglio di amministrazione, dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il aervizio pubblico". Così la presidente Rai Marinella Soldi e l'amministratore delegato Roberto Sergio si fanno interpreti del grande cordoglio del consiglio di amministrazione, del direttore generale e di tutti i lavoratori Rai per la morte di Riccardo Laganà. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it