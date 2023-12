Musei aperti anche a Natale, le festività tra le opere d'arte

(LaPresse) Non solo pranzi o visite ai parenti, ma nell'Italia capitale della cultura a livello europeo e mondiale chi vorrà potrà trascorrere la mattina di Natale all'insegna della cultura, dei musei e dell'arte. La buona notizia è che resteranno aperti al pubblico i principali musei e poli della cultura per la mattina del 25 dicembre. "È un'occasione per godere del nostro patrimonio" ha detto il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ringraziando i dipendenti che, su base volontaria, hanno aderito all'iniziativa.