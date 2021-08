Musica, Ed Sheeran annuncia il nuovo album e intona un pezzo del nuovo singolo

(LaPresse) 10 settembre e 29 ottobre. Queste le due date che i fan di Ed Sheeran si sono appuntati sul loro calendario dopo l'ultima diretta instagram della pop star britannica in cui ha annunciato l'uscita del nuovo singolo e del suo prossimo album. Durante i pochi minuti in livestreaming sulla piattaforma di Zuckerberg il quattro volte vincitore del Grammy ha anche intonato un breve pezzo del suo prossimo singolo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE