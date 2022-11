Napoli, all'Apple Academy confronto su rigenerazione urbana nell'area orientale

(LaPresse) Presso l’Aula Magna della Apple Developer Academy dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si è svolto il convegno dal titolo “Infrastrutture, mobilità e logistica per lo sviluppo dell'area orientale”. Per il sindaco Gaetano Manfredi la riqualificazione di Napoli Est "è una sfida sulla quale puntare di cui la città ha bisogno. Continuando a mettere a sistema le esperienze positive, nell'ottica della collaborazione tra pubblico e privato, è possibile realizzare inclusione sociale e sviluppo economico". Per Ambrogio Prezioso, presidente di Est(ra)Moenia: “Non può esserci rigenerazione urbana senza rigenerazione sociale, in particolar modo in quelle aree dove c’è dispersione scolastica, alti tassi di disoccupazione e aumento delle fragilità. È necessario costruire dei percorsi coinvolgendo il terzo settore, creando entusiasmo negli imprenditori che devono investire”. All’evento presenti il rettore della Federico II Matteo Lorito e Angelo Lancellotti, presidente ANCE Napoli.