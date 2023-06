Napoli, Cassano e Adani nella bottega Ferrigno

EMBED

Antonio Cassano, Lele Adani, Bobo Vieri e Nicola Ventola - a Napoli in questi giorni per la "Bobo Tv" - ospiti nella bottega di Marco Ferrigno in via San Gregorio Armeno. Adani ha ringraziato così per i doni ricevuti: "Marco Ferrigno grazie perché la tua arte ha conquistato i nostri cuori"