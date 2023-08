Napoli, confessa l'ex della donna uccisa a coltellate

EMBED

(LaPresse) Ha confessato l'uomo fermato per l'omicidio di Anna Scala, la donna uccisa a coltellate a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Salvatore Ferraiuolo, 54 anni, l'ex compagno della donna, era già stato denunciato per stalking dalla vittima. L'ha colpita più volte alla schiena mentre apriva il bagagliaio dell'auto dove è stato trovato il corpo. Poi è fuggito in scooter ed è stato trovato nelle campagne vicino al luogo del delitto mentre cercava di nascondersi. I carabinieri hanno anche recuperato la presunta arma dell'omicidio. Anna Scala, residente a Vico Equense, faceva la parrucchiera a domicilio: si trovava a Piano di Sorrento, secondo il racconto di alcuni testimoni, perché aveva un appuntamento di lavoro.