Napoli, De Laurentiis: «Otto schermi al Maradona per trasmettere la partita di Udine»

(LaPresse) Tutta Napoli ferve per la vittoria dello Scudetto, compreso il presidente del club Aurelio De Laurentiis. "Avevamo preparato una festa. Eravamo pronti a scendere in campo. Però purtroppo abbiamo dovuto rimandare. Allora mi è venuto in mente di dare vita a un'implementazione dei due schermi esistenti al Maradona con altri otto. Due per ogni settore. Sono schermi supplementari dove poter trasmettere in diretta la partita di Udine", ha detto De Laurentiis e poi ha aggiunto: "Credo che il ciclo vincente si sia aperto tempo fa. Poi l'irregolarità costante ci ha un penalizzato. Sento di averne vinti altri di scudetti, soprattutto senti di aver vinto lo scudetto dell'onestà che è la prima regola della mia vita", ha affermato il numero 1 della squadra partenopea al termine del tavolo tecnico in Prefettura.