Napoli-Eintracht, Kim e Meret si allenano in vista della Champions: Raspadori non ce la fa

Ultimi allenamenti di rifinitura, biancocelesti favoriti

Napoli, 14 mar. (askanews) - Ultimi allenamenti di rifinitura, poi la sfida al Maradona: il Napoli è pronto a scendere in campo per il ritorno degli ottavi di Champions League

contro Eintracht: gli azzurri partono dal 2-0 dell'andata e sono favoriti anche mercoledì sera. La squadra di Spalletti non sembra avere limiti, saldamente in testa alla classifica in campionato vuole giocare l'opportunità di stare tra le grandi in Europa. L'allenatore della squadra partenopea potrà contare su Meret e Kim, pronti a giocare dall'inizio. In rosa anche Lozano, che però potrebbe partire dalla panchina, Raspadori invece non si è allenato con i compagni.