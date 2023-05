Scudetto Napoli, il prefetto: «Nuove misure da mercoledì sera»

(LaPresse) "L'esperimento di domenica ha avuto aspetti estremamente positivi, c'è stata una risposta di piena osservanza dei divieti di circolazione e per questo ringrazio i napoletani. In vista di probabili festeggiamenti già a partire da mercoledì sera partiranno le nuove misure per la sicurezza". Lo ha detto il Prefetto di Napoli Claudio Palomba, nel corso del tavolo tecnico in vista dei possibili festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Se mercoledì sera la Lazio non battesse il Sassuolo il tricolore sarebbe già della squadra di Spalletti.