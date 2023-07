Napoli, in fiamme l'ex campo rom vicino al casello dell'autostrada Napoli - Salerno: l'incendio va avanti da ore

EMBED

(Agenzia Vista) Napoli, 18 luglio 2023 Un incendio è divampato in prossimità di un ex campo rom a Barra, in via Mastellone, vicino ai caselli dell'autostrada Napoli - Salerno. Il fumo che si è sviluppatp è visibile da diversi chilometri di distanza. Va avanti da ore l'intervento dei Vigili del Fuoco. Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it