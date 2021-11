Napoli, la giornata Mondiale sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

In occasione della giornata Mondiale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, i bambini del Rione Sanità, che crescono e si formano nei laboratori dell'Associazione Centro Diurno Progetto Oasi, hanno realizzato un video in collaborazione con gli educatori del Centro di Via Cagnazzi, per diffondere i loro messaggi affinché arrivino agli adulti del loro quartiere e a tutta la città attraverso i laboratori che ogni giorno li vedono protagonisti. Video Newfotosud - Sergio Siano