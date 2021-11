Napoli, Osimhen sarà operato al volto. Rientro nel 2022

Sarà operato a Napoli Victor Osimhen, che ieri ha riportato la frattura scomposta dello zigomo e dell’orbita dell’occhio sinistro durante il match tra l'Inter e i partenopei a San Siro, vinto 3-2 dai nerazzurri. L'attaccante nigeriano ha trascorso la notte all'ospedale Niguarda di Milano. I tempi di recupero saranno valutati dopo l'intervento, ma Osimhen non tornerà certamente in campo prima del 2022. Perderà almeno otto partite, tra cui il big match contro il Milan del 19 dicembre. A questo punto è a rischio anche la sua partecipazione alla Coppa d'Africa, che scatterà in Camerun il prossimo 9 gennaio.