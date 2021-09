Napoli, Salvini: «Liste escluse? Voglia di eliminare il candidato sindaco Maresca»

(LaPresse) Per quanto riguarda l'esclusione di tre liste a sostegno del candidato sindaco di Napoli di Centrodestra Catello Maresca "c'è il ricorso al Consiglio di Stato e aspettiamo il suo parere". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante la visita al Mercato Centrale di Milano. Salvini non esclude che ci sia un problema di democrazia, come ha detto lo stesso candidato sindaco. "Lì hanno escluso un tot di liste per un ritardo di due minuti nella presentazione di alcuni documenti", ha aggiunto Salvini. "Ecco, mi sembra che da parte di qualcuno ci sia la voglia di eliminare l'avversario perché sono tutte liste a sostegno del candidato del Centrodestra. Però confidiamo nel ricorso al Consiglio di Stato".