Napoli: senza pace i lidi di Posillipo, dieci giorni per evitare la chiusura

(LaPresse) Corsa contro il tempo dei gestori dei lidi di Posillipo a Napoli per evitare la chiusura degli stabilimenti in pieno agosto. Il comune di Napoli ha concesso una proroga di 10 giorni ai lidi per ottenere la documentazione necessaria ed evitare uno stop che sarebbe dolorosissimo per i proprietari in altissima stagione. Palazzo San Giacomo aveva deciso la chiusura degli stabilimenti a causa della mancanza di alcuni permessi e del rischio idrogeologico. I gestori affermano di "aver scoperto tramite la stampa di questa sospensione" e pertanto chiedono una "maggiore collaborazione per evitare lo stop a una stagione estiva ormai nel pieno, che arrecherebbe danni non solo agli imprenditori ma a tutta la città".