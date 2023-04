Napoli, sequestrata oltre una tonnellata di marijuana: arrestato importatore

EMBED

(LaPresse) Al termine di una operazione di polizia internazionale, la Guardia di Finanza ha sequestrato a Boscoreale, in provincia di Napoli, oltre una tonnellata (1.168 chilogrammi) di marijuana. Il carico, contenuto in un container, proveniva dal Canada. La droga, ripartita in confezioni sottovuoto, era occultata all'interno di un carico di copertura composto da legumi secchi. Arrestato il rappresentante legale della società importatrice, un cittadino italiano, portato nel carcere di Poggioreale.