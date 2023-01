Napoli, sequestrate armi e droga in casa: identificate 50 persone

(LaPresse) E' in corso a Pomigliano D'Arco, in provincia di Napoli, un servizio a largo raggio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna insieme al Comando provinciale di Napoli e del Reggimento Campania. Nella lente dei controlli c'è il complesso di edilizia popolare 219. Diverse le perquisizioni domiciliari e nelle aree comuni che hanno permesso di sequestrare diverse armi e droga. I Carabinieri hanno già trovato due pistole semiautomatiche calibro 9 cariche e pronte all'uso, una pistola a tamburo 357 magnum carica, un fucile da caccia, due pistole scacciacani prive del tappo rosso e 20 cartucce calibro 12. Non solo armi ma anche droga. Sequestrato un panetto di hashish da 150 grammi e diversi manoscritti verosimilmente riconducibili all'attività di spaccio e sui quali verranno svolte le indagini. Un controllo capillare che ha permesso al momento di controllare anche 36 auto e identificare 50 persone. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE