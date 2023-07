Nasce a Melito "La Matta Pizzeria", darà lavoro a ragazzi con disabilità

Nata dal progetto Facile Sognare insieme a Every Child is My Child Onlus

Napoli, 8 lug. (askanews) - Una grande festa aperta a tutto il quartiere di Scampia e alla cittadina di Melito, celebra oggi la conclusione della terza tappa di Facile Sognare, progetto di corporate social responsibility nato da un'idea di Facile Ristrutturare, azienda fondata con la volontà di ripensare il concetto di ristrutturazione attraverso una visione democratica dell'interior design, sviluppato in collaborazione con Every Child Is My Child Onlus.

L'iniziativa, con la missione di ristrutturare spazi dedicati alla tutela di bambini e ragazzi in difficoltà, ha dato ora vita a La Matta Pizzeria.

Il progetto di Napoli - dopo quello di Milano e Roma - ha infatti coinvolto La Scugnizzeria, realtà simbolo dell'impegno verso giovani che si trovano a vivere in contesti complessi, fondata dall'animatore culturale Rosario Esposito La Rossa.

Grazie al contributo di 100.000 euro da parte di Facile Ristrutturare, La Scugnizzeria amplia la sua presenza sul territorio con La Matta Pizzeria: si tratta di una vera e propria pizzeria dove lavoreranno ragazzi del centro di salute mentale di Scampia e dove saranno organizzati laboratori creativi per i bambini intorno al magico rito del pane, sensibilizzando sul tema della cultura alimentare.

"È una gioia enorme per me oggi vedere, tra le strade in cui sono cresciuto, la nascita di un posto fino a qualche decennio fa impensabile come La Matta Pizzeria", afferma Giovanni Amato, co-fondatore di Facile Ristrutturare. "Quando nasci in un contesto difficile come quello di Scampia sei spronato a sognare in grande, la fame ti spinge verso il miglioramento. Io non ho mai smesso di farlo e con il duro lavoro ci sono riuscito. Credo sia una responsabilità oltre che un onore tendere le mani, le stesse che ha disegnato Jorit, verso tutti i ragazzi che hanno solo bisogno, come me trent'anni fa, di un segnale. È il modo più forte che ho di dire guardate oltre, credeteci, sappiate far la differenza, come sa fare il Criscito con la pizza, come farà La Scugnizzeria ogni giorno".

L'inaugurazione è immaginata per coinvolgere i ragazzi del quartiere di Scampia di Napoli e quelli della comunità di Melito e per festeggiare insieme l'apertura de La Matta Pizzeria con lo svelamento dell'opera Il dono immaginata dallo street-artist napoletano Jorit appositamente per lo spazio. La festa prevede un ricco palinsesto di intrattenimento pensato per l'occasione da La Scugnizzeria insieme a varie realtà artistiche del territorio: i laboratori dedicati alla pizza, una scenografica parata di trampolieri a cura della compagnia artistica Baracca dei Buffoni, lo spettacolo dei burattini dell'artista Selvaggia Filippini e, per finire, la murga della Banda Baleno, gruppo di artisti di strada formato da giovani di Scampia e Secondigliano che porta il suo spirito allegro e colorato con musica, danza e recitazione.