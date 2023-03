Nazionale, Mancini:"Con Inghilterra importante iniziare bene"

(LaPresse) Roberto Mancini ha parlato della gara contro l’Inghilterra che darà il via alle qualificazioni per Euro24. "Sappiamo che la partita sarà difficile, l'Inghilterra è una delle migliori squadre al mondo e oramai sembra sia quasi diventata un'amichevole, si gioca solo Italia-Inghilterra", ha scherzato il Ct azzurro alla presentazione della partnership tra Figc e Telepass. "Il gruppo non è semplice quindi sarà importante iniziare bene", ha continuato il Mancio. Il match contro i Tre Leoni è in programma a Napoli il prossimo 23 marzo. E chi gli chiede un commento sulle italiane impegnate in Europa risponde: “Le squadre sono italiane è vero, ma di italiani ce ne sono pochi è quello il problema”.