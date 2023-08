Neymar firma con la squadra araba Al Hilal, lo spettacolare video di presentazione

EMBED

(Agenzia Vista) Arabia, 16 agosto 2023 Neymar ha effettuato a Parigi le visite mediche per l'Al Hilal, club per il quale ha già firmato un contratto biennale. Secondo l'accordo, che dovrebbe essere ufficializzato domani mentre mercoledì ci sarebbe la presentazione ufficiale del giocatore da parte della sua nuova squadra, il giocatore riceverà in totale 320 milioni di euro, che comprendono bonus alla firma, ingaggio e impegni vari di natura commerciale. Ecco il video di presentazione del calciatore. Ig Neymar Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it