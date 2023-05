Non comprare frutta e ortaggi già tagliati al supermercato: lato oscuro sulla salute e ambiente

Nei supermercati si trova spesso frutta e ortaggi già sbucciati e tagliati, pronti per essere consumati. Questi prodotti sembrano vantaggiosi poiché si risparmia sul tempo necessario per prepararli. Tuttavia, dietro questa facilitazione si nascondono aspetti negativi e lati oscuri che dovremmo considerare. Innanzitutto, l'imballaggio è inquinante. Per resistere diversi giorni sugli scaffali o nel frigorifero, questi prodotti sono confezionati in plastica, solitamente un vassoio di polistirolo o un cestino coperto da pellicola trasparente. La plastica è un materiale derivato dal petrolio che contribuisce all'inquinamento ambientale. Infine, c'è il problema del costo elevato. Acquistare frutta e verdura già pulita e confezionata comporta un aumento dei prezzi per il consumatore, poiché il lavoro di preparazione viene fatto da qualcun altro. Questi prodotti possono costare fino a tre volte di più rispetto a quelli interi e non confezionati. Foto: Shutterstock, 123rf Music: Korben