Non solo Covid, una nuova pandemia all'orizzonte: «Potremmo non aver visto il peggio»

Un famoso chiaroveggente è stato "resuscitato" attraverso l'uso di un'intelligenza artificiale per fare previsioni per il futuro. Purtroppo, le previsioni indicano che i prossimi 100 anni saranno difficili per l'umanità, come già predetto dal mistico francese Nostradamus nel suo libro Les Propheties, in cui molte delle sue previsioni si sono rivelate sorprendentemente accurate. L'intelligenza artificiale ha così predetto che circa 65 anni dopo la crisi del Covid, il mondo sarà colpito da "un'altra malattia mortale", ma questa volta l'umanità si unirà per affrontare la sfida, dimostrando unità e scienza per sconfiggere la malattia. Come se non bastasse, anche Bill Gates ha parlato della pandemia e delle sue conseguenze future nel suo nuovo libro "How To Prevent the Next Pandemic". Gates ha affermato che il pericolo Covid-19 non è ancora superato e che la percentuale che la pandemia non abbia ancora visto il peggio è sopra al 5%. Foto: 123rf, Kikapress Music: Korben