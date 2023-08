Nordio: «Ogni suicidio in carcere è una mia sconfitta personale»

(Agenzia Vista) Roma, 14 agosto 2023 "Il mio primo pensiero va alla memoria di chi ha compiuto la drammatica scelta di togliersi la vita. E' una consuetudine non solo nazionale ma mondiale. E' un tragedia che dobbiamo fare di tutto per ridurre se non eliminarla. Ogni suicido è una sconfitta per lo Stato, per la giustizia e mia personale". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio parla in un videomessaggio dei suicidi in carcere. Ministero Giustizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it