Notte della Taranta, Fiorella Mannoia: «Il mio messaggio alle donne: è il momento di alzare la voce»

È agli sgoccioli il conto alla rovescia per il concertone de La Notte della Taranta 2023 a Melpignano sabato 26 agosto. Nel ruolo di Maestra Concertatrice Fiorella Mannoia, che prende le redini dalla manifestazione dopo l’edizione guidata da Dardust. Sul palco, accompagnati dall’Orchestra Popolare, anche Tananai, Arisa e Brunori Sas, portavoce di una narrazione che mette al centro il tema dell’identità con riferimento alla donna nella musica popolare. Non a caso, la canzone-manifesto è Fimmene Fimmene, che Mannoia introdurrà con alcune parole legate alla cronaca drammatica del nostro Paese. “Entrare in questo mondo ti fa scoprire la disperata allegria presente in tutte le canzoni – spiega Mannoia – i brani, infatti, hanno dentro di sé temi come il lavoro, lo sfruttamento, i matrimoni obbligati, gli abusi sulle donne. Parlerò poco per lasciare spazio a musicisti e agli ospiti ma due parole sul rispetto della donna, in un momento come questo, vanno dette”. Foto da Ufficio Stampa